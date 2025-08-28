28 августа 2025

Стало известно, когда екатеринбуржцы смогут получить новый iPhone

Екатеринбуржцы смогут получить новые iPhone 17 к октябрю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставка новых телефонов ожидается в октябре (архивное фото)
Поставка новых телефонов ожидается в октябре (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Apple представит новый iPhone 17 на презентации

Новые iPhone 17 екатеринбуржцы смогут получить уже в октябре, если сделают предзаказ сейчас — в конце августа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из магазинов техники.

«Предзаказ мы принимаем по предоплате в 10 000 рублей, которые входят в стоимость устройства, и сроки поступления модели ориентировочно 1 октября. В прошлом году, когда клиенты брали предзаказы, уже к 1 октября мы получали устройства», — поделились в магазине HiStore. 

Там же добавили, что телефон можно получить и раньше, но тогда стоимость изменится, на сколько — представители уточнить не смогли. На официальном сайте компании уже размещена ссылка для предзаказа, возможные вариации памяти и расцветок.

В другом магазине URA.RU сообщили, что спрос на новинку уже есть, однако ажиотажа на предзаказ пока не зафиксировано. Ожидается, что старт продаж намечен на 20 сентября. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые iPhone 17 екатеринбуржцы смогут получить уже в октябре, если сделают предзаказ сейчас — в конце августа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из магазинов техники. «Предзаказ мы принимаем по предоплате в 10 000 рублей, которые входят в стоимость устройства, и сроки поступления модели ориентировочно 1 октября. В прошлом году, когда клиенты брали предзаказы, уже к 1 октября мы получали устройства», — поделились в магазине HiStore.  Там же добавили, что телефон можно получить и раньше, но тогда стоимость изменится, на сколько — представители уточнить не смогли. На официальном сайте компании уже размещена ссылка для предзаказа, возможные вариации памяти и расцветок. В другом магазине URA.RU сообщили, что спрос на новинку уже есть, однако ажиотажа на предзаказ пока не зафиксировано. Ожидается, что старт продаж намечен на 20 сентября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...