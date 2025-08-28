Стало известно, когда екатеринбуржцы смогут получить новый iPhone

Новые iPhone 17 екатеринбуржцы смогут получить уже в октябре, если сделают предзаказ сейчас — в конце августа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из магазинов техники.
«Предзаказ мы принимаем по предоплате в 10 000 рублей, которые входят в стоимость устройства, и сроки поступления модели ориентировочно 1 октября. В прошлом году, когда клиенты брали предзаказы, уже к 1 октября мы получали устройства», — поделились в магазине HiStore.
Там же добавили, что телефон можно получить и раньше, но тогда стоимость изменится, на сколько — представители уточнить не смогли. На официальном сайте компании уже размещена ссылка для предзаказа, возможные вариации памяти и расцветок.
В другом магазине URA.RU сообщили, что спрос на новинку уже есть, однако ажиотажа на предзаказ пока не зафиксировано. Ожидается, что старт продаж намечен на 20 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!