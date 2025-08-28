28 августа 2025

Статусный прокурор займет место коллеги, ушедшего на повышение в Екатеринбурге

Прокуратуру Чкаловского района возглавит Константин Паначев
Константин Паначев пользуется уважением у коллег
Константин Паначев пользуется уважением у коллег
Прокуратуру Чкаловского района Екатеринбурга в ближайшее время может возглавить Константин Паначев — руководитель прокуратуры Орджоникидзевского района. Он займет место Игоря Корелова, который готовится возглавить прокуратуру Екатеринбурга, сказал источник URA.RU в юридических кругах.

«Паначев зарекомендовал себя как первоклассный руководитель. Орджоникидзевская прокуратура неоднократно признавалась лучшей в городе», — сказал собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в Генеральную прокуратуру РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О том, что Корелов уйдет на повышение, URA.RU сообщило 12 июля. Выйдя из отпуска, он займет место Светланы Кузнецовой, у которой истек срок полномочий. Городское ведомство она возглавляла последние десять лет.

Паначев ранее работал в Сысертской межрайонной прокуратуре, а также был следователем в Чкаловском районе Екатеринбурга. В 2021-м он возглавил орджоникидзевскую прокуратуру.

