Как в свердловских школах пройдет 1 сентября: для кого будут линейки и пустят ли родителей

День знаний в этом году выпадает на понедельник. Школьников ждет много изменений, но все они начнутся с приходом уроков, а 1 сентября их ждут лишь линейки и разговоры о важном. О том, как пройдут торжественные мероприятия и классные часы, какую погоду ждать и чем заняться с детьми в этот день — в материале URA.RU.
Как пройдут линейки
В школах Свердловской области не вводили ограничений на участие учащихся и родителей в торжественных мероприятиях 1 сентября. Несмотря на то, что в некоторых городах линейки пройдут только для первоклассников и будущих выпускников, в уральской столице количество присутствующих на линейке ограничено лишь вместимостью. «Если залы и места позволяют принять всю школу, то школы принимают эти решения самостоятельно», — рассказала URA.RU министр образования Светлана Тренихина.
После торжественной части школьники разойдутся по классам. Как рассказали агентству в уральском родительском комитете, 1 сентября учащихся ждут разговоры о важном. Занятие традиционно начнется с выноса флага и гимна.
Новые школы
По итогам приемки все образовательные учреждения на 100% готовы к учебному году. 1 сентября откроют три новые школы. В частности, завершено строительство школы на 825 мест в Березовском, начальной школы на 400 мест в Пышме, а также школы на 500 мест в Краснотурьинске.
Также шесть школ откроют свои двери после капремонта в Нижнем Тагиле, Карпинске, Новоуральске, Среднеуральске и Горноуральском. Школа №58 в Камышлове отстает от графика и не успевает завершить ремонт в срок, из-за чего было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком.
Безопасность превыше всего
Во всех школах 1 сентября будут дежурить сотрудники полиции. Они также примут участие в торжественной линейке и проведут инструктаж для педагогического состава и детей. Также на территории Свердловской области в День знаний в местах проведения массовых мероприятий для обеспечения безопасности будут задействованы более 70 групп задержания в количестве более 150 сотрудников Росгвардии. Кроме того, в связи с подъемом заболеваемости энтеровирусом в учебных заведениях усилят входные фильтры и противоэпидемические мероприятия.
Куда сходить с детьми после школы
В Екатеринбурге 1 сентября во многих школах полноценного учебного дня не ожидается. Значит, после линейки и классного часа родители могут отправиться с детьми отмечать начало учебного года. Некоторые площадки города подготовили специальные программы — шоу с дельфинами, изучение космоса, бесплатный вход в термальный комплекс. Подробный список мероприятий есть в афише URA.RU.
Погода в Екатеринбурге 1 сентября
Совместные прогулки с детьми, согласно прогнозу Gismeteo, погода не испортит. В первый день осени температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла. Будет малооблачно, однако возможен туман.
