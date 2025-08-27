Кешбэк за питание и особенные классы: что изменится в свердловских школах с 1 сентября

В школах Свердловской области с 1 сентября начнет действовать ряд нововведений. Какие-то изменения приняты на федеральном уровне. Например, сократится количество домашних заданий и контрольных работ, изменится школьная программа, с 6 лет введут осмотры гинеколога. Но есть и меры, которые затронут исключительно свердловских школьников. Обо всех изменениях — читайте в материале URA.RU.
Снижение нагрузки
Минпросвещения РФ утвердило допустимые годовые нормы учебной нагрузки для школьников с 1 по 9 классы. Они позволят плавно с каждым классом увеличивать количество часов обучения. Нагрузка в 1-м классе составит от 20 до 21 часа в неделю, во 2-м классе — от 23 до 26, в 3-м классе — от 23 до 26, в 4-м классе — от 23 до 26 часов.
Минимум контрольных
С 1 сентября также введено ограничение на количество контрольных, проверочных работ и ВПР. Теперь они не должны занимать более 10% времени от уроков.
Домашки станет меньше
Также в школах введут единый норматив объема домашних заданий. Теперь четко определено, по каким предметам домашнее задание будет обязательным, а по каким — нет. Также задания будут основываться на пройденном материале, чтобы избежать лишней нагрузки.
Теперь для первоклашек время на «домашку» ограничено одним часом. Во 2-3 классах ученикам необходимо проводить за занятиями дома не более полутора часов, а в 4-5 классах — не больше двух часов. Дети с 6 по 8 класс не должны тратить на домашнее задание больше 2,5 часа, а у старшеклассников на это должно уходить не больше 3,5 часа.
И учителям тоже упростят жизнь
Согласно приказу Минпросвещения РФ, максимальная нагрузка на учителей теперь составляет шесть уроков в день. Средняя нагрузка на педагога не должна превышать 1,4 ставки.
Единое расписание
В новом учебном году школьное расписание станет единым для всех регионов. Это позволит нормализовать нагрузку, а также синхронизировать учебную программу с заданиями ОГЭ и ЕГЭ. Для учителей прописано содержание уроков, обязательные темы, количество часов для каждого предмета, а также число контрольных и проверочных. Для учеников начальной школы становится обязательным чередование легких и сложных предметов. При этом школа может адаптировать программу под себя, но в соответствии с федеральными стандартами.
Изменения школьной программы
Изучение английского языка в 5–7 классах российских школ с 1 сентября сократится до двух часов в неделю. Также сокращается количество часов на изучение родного языка в первых классах — вместо двух часов будет выделен один. Также у первоклашек уберут один урок родной литературы в неделю в первой четверти, но предмет сохранится в остальных четвертях.
При этом на изучение истории будет выделено больше времени. Для 5-7 классов объем занятий составит три часа в неделю вместо двух. А обществознание больше не будут проходить в 6-7-х классах, в 8-9-х предмет остается, а с 1 сентября 2026 года обществознание начнут изучать только с 9-го класса.
Школьная форма по ГОСТу
Согласно новому стандарту, форма должна быть не только удобной, но и соответствовать эстетическим и гигиеническим нормам. В ГОСТе прописаны требования к материалам, из которых должна быть изготовлена форма, ее фасону, а также к цветовому диапазону и дизайну.
Переход в Max
В Свердловской области платформу для взаимодействия родителей, учеников и преподавателей «Сферум» переводят в национальный мессенджер Max. Для родителей в нем будет работать родительский чат, а для учащихся — дневник и чат класса с одноклассниками и классным руководителем. Предполагается, что перенос платформы повысит уровень информационной безопасности.
Осмотры гинеколога с 6 лет
В школах Свердловской области с 1 сентября введут осмотры на репродуктивное здоровье с 6 лет. Такие медосмотры призваны как можно раньше выявлять у подрастающего поколения хронические и врожденные заболевания, способные негативно повлиять на способность к зачатию, вынашиванию и рождению детей. Девочек будет осматривать гинеколог, мальчиков — уролог, андролог или хирург. Также с 1 сентября в Свердловской области внедрен приказ о профилактических осмотрах. Нововведением становятся ежегодные осмотры уролога и гинеколога с 13 лет.
Медпункты наделят новыми функциями
Медицинские кабинеты в школах и детсадах заменят на медицинские пункты. Теперь медработники в учебных организациях смогут выдавать детям направления в поликлинику. С 1 сентября также появится возможность использования препаратов, лекарственных и питательных смесей для детей, которым они необходимы в течение дня. Для этого необходимо написать заявление на имя директора с предоставлением рекомендаций лечащего врача. После чего родители могут передать в школу упакованные препараты, сообщила руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского медколледжа Светлана Татарева.
Кешбэк за оплату школьного питания
В школах и детских садах Екатеринбурга с 1 сентября введут акцию, благодаря которой родители смогут оплачивать питание детей через систему быстрых платежей (СБП) с 5% кешбэком. Акция продлится до конца года. Для участия в акции нужно зарегистрироваться в мобильном приложении или на портале «ЕКАРТА Школьные сервисы». После чего в личном кабинете отобразятся лицевые счета по услугам «Присмотр и уход» и «Платные услуги» в детских садах. Перед пополнением требуется пройти регистрацию в программе лояльности АО «НСПК».
Классы для особенных детей
В Екатеринбурге 1 сентября откроют первые коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Запись в новые классы началась еще в апреле. Ранее дети с ОВЗ учились в обычных классах. В коррекционных классах будет меньше учеников, а обучение будет проходить по адаптированной программе. Всего в Екатеринбурге специальные классы появятся в 15 школах.
- Ленинский район: №?154;
- Кировский район: №?146 и 157;
- Чкаловский район: №?21 и 131;
- Верх-Исетский район: №?57, 141 и 171;
- Октябрьский район: №?7 и 60;
- Железнодорожный район: №?119 и 149;
- Орджоникидзевский район: №?107;
- Академический район: № 25 и 133.
Изменения для дошкольников
Свердловская область вошла в список из 22 регионов, где «разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с детьми от трех до семи лет. Воспитатели будут проводить занятия с детьми в «понятной» и «увлекательной» форме в соответствии с возрастом. Занятия включат игры, творческие задания и чтение книг.
