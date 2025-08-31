Партии выделили миллионы на выборы пермского губернатора

Избирком Пермского края опубликовал новые данные по состоянию избирательных счетов кандидатов в губернаторы Прикамья. Если пару недель назад кандидат от КПРФ Ксения Айтакова вложила в выборы только 123 тысячи личных средств, то сейчас у нее на счете лежит перевод в 2 млн рублей от партии. Чуть больше — 2 241 700 рублей — ЛДПР дала своему кандидату, депутату ЗС Олегу Постникову.
«Айтакова Ксения Алексеевна. Всего — 2 125 000 рублей. Собственные средства кандидата — 125 000,00. Средства, перечисленные кандидату выдвинувшей его политической партией — 2 000 000,00», — говорится в отчете.
Потратила Айтакова, по данным на 27 августа, 2 013 170 рублей 60 копеек: 120 тысяч на сбор подписей, остальное — на изготовление и распространение печатных агитационных материалов. У Олега Постникова на счете — 2 256 700 рублей. Он израсходовал 1 438 995,38 рублей. Постников — единственный кандидат, который потратился на агитацию на радио и телевидении (порядка 180 тысяч рублей)
У Дениса Шитова (Новые люди) на счет поступило 1 530 000,00. Из них 1 013 518,00 он потратил. На изготовление печатной агитации у него ушло всего 200 тысяч.
Больше всего денег на счете у губернатора Дмитрия Махонина — 74 431 120 рублей. Израсходовал он меньше половины — 33 117 620,78 рублей. В основном, на АПМы.
Кандидат от «Партии пенсионеров» Людмила Караваева агитацию не ведет: у нее на счете как было 35 тысяч, которые она потратила на сбор подписей муниципальных депутатов, так и осталось. Других движений по счету не было.
