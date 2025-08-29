Директор одного из старейших деловых пермских СМИ подала заявление о его банкротстве

Генеральный директор ООО «Центр деловой информации», осуществляющего выпуск старейшей газеты Перми Business Class, а также «Наш район», Светлана Мазанова подала заявление о признании компании банкротом. При этом в официальном telegram-канале СМИ сделало заявление о том, что редакции продолжают осуществлять свою деятельность в штатном режиме.
«Подача заявления о банкротстве стала вынужденной мерой, к которой приходится прибегать ответственному руководителю в сложившихся обстоятельствах. По решению суда с ООО „Центр деловой информации“ взыскивается полная сумма по исполненным контрактам с Пермской городской Думой за несколько лет — свыше 37 млн рублей с учетом начисленных процентов за пользование денежными средствами. Подобные деньги у компании отсутствуют и не могли быть предусмотрены, поскольку по указанным контрактам оплачивалась работа 11 пермских средств массовой информации, информировавших жителей города о деятельности Думы», — цитирует Business Class Светлану Мазанову.
В СМИ добавили, что после принятия заявления о банкротстве предприятие продолжит функционировать в рамках процедуры наблюдения. Руководство рассчитывает доказать финансовую состоятельность компании либо добиться пересмотра судебного решения по иску прокуратуры. Даже в случае иного развития событий будет предпринято все возможное для сохранения изданий. Компания уже направила кассационную жалобу, поскольку не согласна с вынесенным решением суда.
Ранее URA.RU сообщало подробности резонансного дела. В качестве свидетеля на одном из заседаний выступил экс-глава пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков. Во время заключения договоров он занимал пост контрактного управляющего.
Он сообщил, что контрактным поверенным он был лишь формально. Всю техдокументацию по контрактам готовила его подчиненная, а другими вопросами, связанными с расчетом их начальной стоимости и размещением уведомлений о закупках занимались другие подразделения думы.
Представителя прокуратуры на слушаниях тогда заинтересовали близкие отношения Шестакова с учредителем «Центра деловой информации» Светланой Мазановой. По мнению истца, именно из-за этого городская дума не имела права заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ.
