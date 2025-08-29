Стало известно, зачем мужчина в Туле взорвал гранату

В Туле мужчина взорвал гранату во время ссоры с девушкой
Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры
Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры Фото:
новость из сюжета
В Туле мужчина подорвал гранату в квартире

Взрыв гранаты в квартире на улице Кутузова в Туле произошел из-за ссоры между мужчиной и молодой девушкой, в результате чего 23-летняя пострадавшая была госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

«В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой, он решил воспользоваться гранатой. Девушку госпитализировали, угроз жизни нет», — сообщила представитель прокуратуры. Передает РИА Новости. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются под контролем правоохранительных органов.

Инцидент произошел около 13:00 в доме №45Б на улице Кутузова. Пострадавшая 2002 года рождения получила телесные повреждения, но ее состояние стабильно. Прокурор Пролетарского района Владимир Савич координирует работу на месте, а Следственное управление СК РФ по Тульской области проводит процессуальную проверку для установления всех деталей происшествия.

Раннее стало известно, что в Туле в квартире на улице Кутузова произошел хлопок, сообщила полиция региона. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. По данным полиции, разрушений несущих конструкций здания не зафиксировано. В настоящее время правоохранители проводят работу с 35-летним жителем Новомосковска, который находился в квартире во время взрыва.

