Стало известно, зачем мужчина в Туле взорвал гранату

Взрыв гранаты в квартире на улице Кутузова в Туле произошел из-за ссоры между мужчиной и молодой девушкой, в результате чего 23-летняя пострадавшая была госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.
«В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой, он решил воспользоваться гранатой. Девушку госпитализировали, угроз жизни нет», — сообщила представитель прокуратуры. Передает РИА Новости. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются под контролем правоохранительных органов.
Инцидент произошел около 13:00 в доме №45Б на улице Кутузова. Пострадавшая 2002 года рождения получила телесные повреждения, но ее состояние стабильно. Прокурор Пролетарского района Владимир Савич координирует работу на месте, а Следственное управление СК РФ по Тульской области проводит процессуальную проверку для установления всех деталей происшествия.
Раннее стало известно, что в Туле в квартире на улице Кутузова произошел хлопок, сообщила полиция региона. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. По данным полиции, разрушений несущих конструкций здания не зафиксировано. В настоящее время правоохранители проводят работу с 35-летним жителем Новомосковска, который находился в квартире во время взрыва.
