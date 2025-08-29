Зеленский назвал три основных пункта гарантий безопасности для Украины

Зеленский назвал сохранение численности военных одной из гарантий безопасности
Зеленский назвал сохранение численности военных одной из гарантий безопасности Фото:
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных пункта гарантий безопасности для своей страны, включающих сохранение численности армии, совместное производство оружия с Европой и договоренности с лидерами стран-партнеров. Об этом он заявил, подчеркнув необходимость четких обязательств для защиты Украины.

«На следующей неделе пройдет европейский трек. Я думаю, что мы будем организовывать встречу на уровне лидеров, потому что нужно расставить точки по вопросу о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский. Сообщает РБК-Украина.

Ключевые требования включают сохранение текущей численности украинских вооруженных сил и обеспечение их оружием через совместное производство с европейскими партнерами. Также Зеленский настаивает на договоренностях с лидерами стран-партнеров о поддержке Украины в случае «новой агрессии» и на усилении санкций против России с использованием замороженных российских активов для восстановления Украины.  В то же время Россия требует разморозки своих активов и снятия санкций, заявляя, что эти меры затрудняют мирные переговоры.

Ранее МИД РФ окончательно прояснило свою позицию по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга, подобные гарантии могут рассматриваться лишь как итог, а не как предварительное условие мирного урегулирования конфликта. Захарова также подчеркнула, что дискуссии по этому вопросу, проходящие в европейских странах, не способствуют укреплению стабильности, поскольку опираются на устаревшие методы.

