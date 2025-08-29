МИД РФ поставил точку в вопросе гарантий безопасности Украине

Гарантии безопасности Украине должны стать результатом, а не предварительным условием мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, обсуждение таких гарантий в Европе не способствует стабильности и основано на устаревших подходах.
«По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях», — сказала Захарова. Трансляция брифинга ведется на сайте МИД.
Она подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности возможно только после устранения первопричин кризиса на Украине, что также обеспечит безопасность России. «Предоставление гарантий безопасности — это не условие, а результат мирного урегулирования», — добавила представитель МИД, призвав сосредоточиться на достижении мира через устранение коренных причин конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение гарантий безопасности в процессе разрешения конфликта на Украине должно основываться на принципе консенсуса и учитывать фундаментальные интересы Российской Федерации. По мнению Лаврова, недопустима ситуация, при которой вопросы безопасности Украины решаются исключительно государствами, поддерживающими нынешнее руководство в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что тема гарантий безопасности для Украины остается одной из ключевых в рамках поиска путей урегулирования украинского кризиса.
