МИД РФ поставил точку в вопросе гарантий безопасности Украине

Захарова: гарантии безопасности Украине должны стать результатом, а не условием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что гарантии безопасности Украине — итог, а не условие мирного урегулирования
Захарова заявила, что гарантии безопасности Украине — итог, а не условие мирного урегулирования Фото:

Гарантии безопасности Украине должны стать результатом, а не предварительным условием мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, обсуждение таких гарантий в Европе не способствует стабильности и основано на устаревших подходах.

«По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях», — сказала Захарова. Трансляция брифинга ведется на  сайте МИД. 

Она подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности возможно только после устранения первопричин кризиса на Украине, что также обеспечит безопасность России. «Предоставление гарантий безопасности — это не условие, а результат мирного урегулирования», — добавила представитель МИД, призвав сосредоточиться на достижении мира через устранение коренных причин конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение гарантий безопасности в процессе разрешения конфликта на Украине должно основываться на принципе консенсуса и учитывать фундаментальные интересы Российской Федерации. По мнению Лаврова, недопустима ситуация, при которой вопросы безопасности Украины решаются исключительно государствами, поддерживающими нынешнее руководство в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что тема гарантий безопасности для Украины остается одной из ключевых в рамках поиска путей урегулирования украинского кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гарантии безопасности Украине должны стать результатом, а не предварительным условием мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, обсуждение таких гарантий в Европе не способствует стабильности и основано на устаревших подходах. «По своей сути базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются. Они ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях», — сказала Захарова. Трансляция брифинга ведется на  сайте МИД.  Она подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности возможно только после устранения первопричин кризиса на Украине, что также обеспечит безопасность России. «Предоставление гарантий безопасности — это не условие, а результат мирного урегулирования», — добавила представитель МИД, призвав сосредоточиться на достижении мира через устранение коренных причин конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждение гарантий безопасности в процессе разрешения конфликта на Украине должно основываться на принципе консенсуса и учитывать фундаментальные интересы Российской Федерации. По мнению Лаврова, недопустима ситуация, при которой вопросы безопасности Украины решаются исключительно государствами, поддерживающими нынешнее руководство в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что тема гарантий безопасности для Украины остается одной из ключевых в рамках поиска путей урегулирования украинского кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...