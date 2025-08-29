Reuters: Китай хочет нарастить закупки российского газа

Китай рассматривает увеличение закупок российского газа по действующему газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как пишет Reuters, переговоры ведутся между российским «Газпромом» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Планируется, что с 2031 года ежегодные поставки газа в Китай могут вырасти на шесть млрд кубометров, достигнув 44 млрд кубометров в год. Обсуждение ведется о возможности увеличить объем транспортировки газа по уже действующему маршруту «Сила Сибири».
Увеличение экспорта газа в Китай может принести «Газпрому» дополнительные доходы. При цене газа в 250 долларов за тысячу кубометров, дополнительные шесть млрд кубометров обеспечат российской компании около 1,5 млрд долларов выручки ежегодно. Китайская компания PipeChina уже начала изучать возможность расширения внутренней газотранспортной сети для приема увеличенных объемов российского газа. Строительство новых участков газовой инфраструктуры в КНР может стартовать во второй половине 2026 года.
Поставки российского газа по «Силе Сибири» стартовали в декабре 2019 года. С тех пор объемы экспорта ежегодно увеличиваются. В 2020 году Китай получил 4,1 млрд кубометров, в 2021 году — 10,39 млрд, в 2022 году — 15,4 млрд, в 2023 году — 22,73 млрд кубометров. В 2024 году поставки достигли 31,12 млрд кубометров, а с 1 декабря 2024 года газопровод вышел на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год.
Газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Экспортная производительность газопровода составляет 38 млрд кубометров в год. Проект реализуется в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC, подписанного в 2014 году сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок действия соглашения превысит один трлн кубометров газа, а сумма контракта оценивается в 400 млрд долларов.
