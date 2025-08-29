Появилось видео, как грузовик всмятку раздавил авто с тремя свердловчанами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Легковушка ехала по встречке
Легковушка ехала по встречке Фото:

Появились кадры страшной аварии с грузовиком и легковушкой Suzuki возле Богдановича (Свердловская область), в результате которой погибли две женщины и ребенок, находившиеся в иномарке. Видео поделились в Госавтоинспекции региона.

Судя по кадрам, иномарка ехала по встречке, несмотря на сплошную линию разметки. Водитель грузовика начал уходить от столкновения на встречку, но легковушка поехала в ту же сторону.

Авария случилась вечером 29 августа на первом километре трассы между Богдановичем и селом Гаражкинское. Люди, находившиеся в Suzuki, скончались на месте происшествия, их личности устанавливаются. На месте ЧП работают экипажи ДПС и экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры страшной аварии с грузовиком и легковушкой Suzuki возле Богдановича (Свердловская область), в результате которой погибли две женщины и ребенок, находившиеся в иномарке. Видео поделились в Госавтоинспекции региона. Судя по кадрам, иномарка ехала по встречке, несмотря на сплошную линию разметки. Водитель грузовика начал уходить от столкновения на встречку, но легковушка поехала в ту же сторону. Авария случилась вечером 29 августа на первом километре трассы между Богдановичем и селом Гаражкинское. Люди, находившиеся в Suzuki, скончались на месте происшествия, их личности устанавливаются. На месте ЧП работают экипажи ДПС и экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...