Появилось видео, как грузовик всмятку раздавил авто с тремя свердловчанами

Появились кадры страшной аварии с грузовиком и легковушкой Suzuki возле Богдановича (Свердловская область), в результате которой погибли две женщины и ребенок, находившиеся в иномарке. Видео поделились в Госавтоинспекции региона.
Судя по кадрам, иномарка ехала по встречке, несмотря на сплошную линию разметки. Водитель грузовика начал уходить от столкновения на встречку, но легковушка поехала в ту же сторону.
Авария случилась вечером 29 августа на первом километре трассы между Богдановичем и селом Гаражкинское. Люди, находившиеся в Suzuki, скончались на месте происшествия, их личности устанавливаются. На месте ЧП работают экипажи ДПС и экстренные службы.
