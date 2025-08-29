Новую дорогу к популярному объекту туризма в Пермском крае достроят до конца года

Около Губахи Пермского края завершается строительство дороги к горе Крестовой, которая является популярным местом туристического отдыха. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
«Строительство новой дороги к горе Крестовой началось в апреле 2024 года. Это повысит доступность как всесезонного курорта, так и одной из главных природных достопримечательностей Пермского края. Все работы планируется завершить до конца года», — говорится на сайте.
Дорога состоит из трех этапов общей длиной 3,3 километра. Первый участок уже готов. Помимо дороги, здесь устроен тротуар для пешеходов, освещение, а также барьерное и пешеходное ограждение.
Гора Крестовая — одна из высочайших точек Пермского края, популярный объект для пешего и горнолыжного туризма. Ее высота — более 470 метров над уровнем моря. В нескольких местах гору венчают причудливые каменные останцы высотой до 20 метров, сложенные кварцевыми песчаниками. У подножия северного склона горы протекает река Косьва.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подвели итоги конкурса на строительство дороги на вершину горы Крестовой, где расположен горнолыжный комплекс «Губаха». Победителем стала компания «Уралмостострой» из Уфы. Это будет второй и третий этап работ. Стоимость работ — 644,5 млн рублей.
