Белоусов рассказал о планах призыва в 2025 году

В 2025 году план набора на военную службу по контракту был увеличен, и его показатели успешно выполняются. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Коллегии Министерства обороны РФ.
«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — сказал Белоусов, его слова приводятся в telegram-канале МО. Он добавил, что в декабре на заседании Коллегии будут доложены результаты работы Верховному Главнокомандующему.
В прошлом году на расширенном заседании Коллегии Минобороны были определены десять приоритетных направлений деятельности ведомства. Белоусов не уточнил конкретные цифры плана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.