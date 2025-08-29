Нефть вылилась в Черное море при погрузке танкера

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море зафиксирован разлив нефти во время погрузки танкера. Об этом сообщили в компании.
«На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация», — говорится в заявлении компании в telegram-канале. В результате часть нефти попала на поверхность моря. Объем утечки уточняется.
В компании подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет. Выносной причал временно выведен из эксплуатации на неопределенный срок. Причины происшествия выясняются, на месте работают специалисты.
