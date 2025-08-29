Нефть вылилась в Черное море при погрузке танкера

На Морском терминале КТК при грузовой операции произошел разлив нефти
На Морском терминале КТК при грузовой операции произошел разлив нефти

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море зафиксирован разлив нефти во время погрузки танкера. Об этом сообщили в компании.

«На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация», — говорится в заявлении компании в telegram-канале. В результате часть нефти попала на поверхность моря. Объем утечки уточняется.

В компании подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет. Выносной причал временно выведен из эксплуатации на неопределенный срок. Причины происшествия выясняются, на месте работают специалисты.

