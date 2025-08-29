Путин ввел изменения в структуру своей администрации

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в составе Администрации президента РФ, одновременно упразднив два других управления. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Упразднить: а) Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами; б) Управление Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», — говорится в указе. Вместо них будет создано Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Согласно документу, руководитель Администрации президента в трехмесячный срок должен представить проект положения о новом управлении и предложения по приведению актов президента в соответствие с указом. Также предписано провести необходимые организационно-штатные мероприятия. Сотрудники упразднённых управлений продолжат работу до завершения реорганизации при их согласии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.