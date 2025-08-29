В городе Бакале Саткинского района Челябинской области женщина заявила о преследовании и угрозах со стороны бывшего гражданского мужа. Она требует провести расследование и обеспечить меры безопасности для нее и малолетней дочери, рассказав, что ранее судимый за убийство мужчина неоднократно угрожал расправой ей и ребенку. Соответствующее обращение есть в распоряжении URA.RU.
«Мы просим защитить нас от преследования бывшего мужа. Я решила уйти от него, потому что у него вспыльчивый характер, начал угрожать мне и моей дочери, которая не от него. Я знала, что он сидел, но за что его посадили узнала только в момент расставания: оказывается, он убил предыдущую сожительницу! Сейчас он угрожает мне убийством и говорит, что вынудит меня закончить жизнь самоубийством», — говорится в обращении жительницы Бакала к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Девушка обратилась за помощью к правоохранителям и общественным организациям Челябинска, Сатки и Бакала. Она предоставила аудиозаписи угроз и подала несколько заявлений в полицию. Кроме того, в суд направлен иск о запрете приближаться бывшему сожителю ближе чем на 100 метров к ней и ребенку.
Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и продолжает инициированную проверку. Глава ведомства Александр Быстрыкин дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по региону Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщало URA.RU ранее, председателю Следственного комитета России предоставят информацию о расследовании уголовного дела из-за похищения девушки представителями азербайджанской диаспоры и вымогательстве у нее денег в Челябинске. Позднее в региональном ГУ МВД России уточнили, что фигуранты инцидента оказались родственниками.
