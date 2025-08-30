На месте убийства генерала Кириллова появилась табличка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У мемориальной таблички также стоят две вазы с красными розами
У мемориальной таблички также стоят две вазы с красными розами Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В Москве на Рязанском проспекте появилась памятная табличка в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в декабре 2024 года в результате теракта. Мемориальная доска установлена у подъезда дома, где жил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. На ней указаны его имя, даты жизни и государственные награды.

«В этом доме жил Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.) Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант», — говорится в надписи на табличке. Ее цитирует РИА Новости. У подъезда также поставили две вазы с красными розами. Решение об установке таблички приняли коллеги и жильцы дома.

Ранее в Москве также появилось улица имени Игоря Кириллова. Она расположена на Рязанском проспекте, 2/1, к5С, рядом с местом его гибели. На церемонии открытия присутствовали родственники, сослуживцы генерала и представители оборонных предприятий.

По данным следствия, утром 17 декабря возле этого дома сработало взрывное устройство, заложенное в самокат. Погибли генерал Кириллов и его помощник. По делу о теракте был задержан Ахмаджон Курбонов, которого, по данным следствия, завербовали украинские спецслужбы, пообещав денежное вознаграждение. Организатор убийства был объявлен в международный розыск, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на Рязанском проспекте появилась памятная табличка в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в декабре 2024 года в результате теракта. Мемориальная доска установлена у подъезда дома, где жил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. На ней указаны его имя, даты жизни и государственные награды. «В этом доме жил Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.) Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант», — говорится в надписи на табличке. Ее цитирует РИА Новости. У подъезда также поставили две вазы с красными розами. Решение об установке таблички приняли коллеги и жильцы дома. Ранее в Москве также появилось улица имени Игоря Кириллова. Она расположена на Рязанском проспекте, 2/1, к5С, рядом с местом его гибели. На церемонии открытия присутствовали родственники, сослуживцы генерала и представители оборонных предприятий. По данным следствия, утром 17 декабря возле этого дома сработало взрывное устройство, заложенное в самокат. Погибли генерал Кириллов и его помощник. По делу о теракте был задержан Ахмаджон Курбонов, которого, по данным следствия, завербовали украинские спецслужбы, пообещав денежное вознаграждение. Организатор убийства был объявлен в международный розыск, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...