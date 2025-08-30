Стало известно, что происходит с 90% украинских солдат

Девять из десяти украинских солдат, которых переводят из одной бригады в другую на Сумском и Харьковском направлениях, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их данным, чаще всего это происходит при передаче военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады в подчинение 425-му отдельному штурмовому полку.
«В 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом „пропал без вести“ и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — заявил источник ТАСС. В ведомстве пояснили, что после таких переводов почти невозможно установить, в каком подразделении искать пропавших военных.
Случаи исчезновения украинских военных на данных направлениях фиксируются не впервые. Ранее группа мобилизованных из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести спустя десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами. Родственница одного из бойцов сообщила, что после прохождения обучения их отправили в Нижнюю Сыроватку, а затем на боевое задание, после чего связь с ними прервалась.
