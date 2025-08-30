Стало известно, что происходит с 90% украинских солдат

Большая часть солдат ВСУ при переводе в другую бригаду «пропадает без вести»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большинство солдат ВСУ при переводе в другую бригаду «пропадают без вести»
Большинство солдат ВСУ при переводе в другую бригаду «пропадают без вести» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять из десяти украинских солдат, которых переводят из одной бригады в другую на Сумском и Харьковском направлениях, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их данным, чаще всего это происходит при передаче военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады в подчинение 425-му отдельному штурмовому полку.

«В 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом „пропал без вести“ и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — заявил источник ТАСС. В ведомстве пояснили, что после таких переводов почти невозможно установить, в каком подразделении искать пропавших военных.

Случаи исчезновения украинских военных на данных направлениях фиксируются не впервые. Ранее группа мобилизованных из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести спустя десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами. Родственница одного из бойцов сообщила, что после прохождения обучения их отправили в Нижнюю Сыроватку, а затем на боевое задание, после чего связь с ними прервалась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девять из десяти украинских солдат, которых переводят из одной бригады в другую на Сумском и Харьковском направлениях, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их данным, чаще всего это происходит при передаче военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады в подчинение 425-му отдельному штурмовому полку. «В 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом „пропал без вести“ и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — заявил источник ТАСС. В ведомстве пояснили, что после таких переводов почти невозможно установить, в каком подразделении искать пропавших военных. Случаи исчезновения украинских военных на данных направлениях фиксируются не впервые. Ранее группа мобилизованных из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести спустя десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами. Родственница одного из бойцов сообщила, что после прохождения обучения их отправили в Нижнюю Сыроватку, а затем на боевое задание, после чего связь с ними прервалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...