Свердловские грибники нашли в местных лесах Ризопогон обыкновенный. По другому же эти грибы называются обычными трюфелями. Неожиданной находкой свердловчане поделились в социальных сетях.
«Среди маслят нашла желтые шарики, напомнившие белый трюфель из видео Вишневского. Дома посмотрела фотки, разрезала — трюфель! Но не белый, а обыкновенный. Не выдержала вечером, доехала до другого соснячка с маслятами. И там тоже он нашелся», — рассказала местная жительница в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».
Ризопогон обыкновенный относится к виду малоизученных грибов, поэтому любители «тихой охоты» часто обходят его стороной. Несмотря на это, гриб съедобен. Однако в пищу рекомендуют употреблять только «молодых» представителей этого вида.
Свердловские грибники готовятся к новой волне осенних грибов. Какие грибы ждать в сентябре и когда именно их собирать — в материале URA.RU.
