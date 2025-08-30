На Крымском мосту впервые за несколько дней нет очереди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на Крымском мосту стабилизировалось после нескольких дней пробок
Движение на Крымском мосту стабилизировалось после нескольких дней пробок Фото:
новость из сюжета
Пробки на Крымском мосту

Очереди автомобилей на въезде к Крымскому мосту полностью исчезли впервые с 27 августа. Об этом сообщил информационный центр, освещающий ситуацию на подходах к мосту. По данным центра на восемь утра, движение через ручные досмотровые пункты с обеих сторон переправы проходит без задержек.

«08:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Ведомство отметило, что обстановка стабилизировалась после нескольких дней больших очередей.

Утром 29 августа на Керченской стороне Крымского моста в очереди на ручной досмотр находилось 1610 автомобилей, время ожидания составляло около четырех часов. Со стороны Тамани очередей не было. Значительные очереди наблюдались также в среду и четверг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очереди автомобилей на въезде к Крымскому мосту полностью исчезли впервые с 27 августа. Об этом сообщил информационный центр, освещающий ситуацию на подходах к мосту. По данным центра на восемь утра, движение через ручные досмотровые пункты с обеих сторон переправы проходит без задержек. «08:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация ». Ведомство отметило, что обстановка стабилизировалась после нескольких дней больших очередей. Утром 29 августа на Керченской стороне Крымского моста в очереди на ручной досмотр находилось 1610 автомобилей, время ожидания составляло около четырех часов. Со стороны Тамани очередей не было. Значительные очереди наблюдались также в среду и четверг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...