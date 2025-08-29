29 августа 2025

Десятки екатеринбуржцев толпятся у входа в парк Маяковского: что происходит. Фото, видео

В Екатеринбурге проходит фестиваль «ГикКон»
© Служба новостей «URA.RU»
В ЦПКиО фестиваль пройдет впервые
В ЦПКиО фестиваль пройдет впервые Фото:

Екатеринбуржцы столпились в очереди на сотню метров у входа в парк Маяковского. Все потому, что там проходит фестиваль «ГикКон». Хедлайнерами мероприятия стали актеры из сериала «Король и Шут» Константин Плотников и Влад Коноплев, мастера озвучки Александр Гаврилин (его голосом говорят Роберт Паттинсон и Эштон Кутчер) и Петр Гланц (голоса Дэдпула и Пикачу).

Гостей ждет косплей-шоу, различные паблик-токи и возможность взять автограф у известных российских актеров (Григория Скряпкина и Елены Маховой), сценариста фильма «Майор Гром» Евгением Ерониным и другими звездами российской киноиндустрии. Подробнее о том, как пройдет фестиваль — в афише URA.RU.

© Служба новостей «URA.RU»
