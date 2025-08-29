Екатеринбуржцы столпились в очереди на сотню метров у входа в парк Маяковского. Все потому, что там проходит фестиваль «ГикКон». Хедлайнерами мероприятия стали актеры из сериала «Король и Шут» Константин Плотников и Влад Коноплев, мастера озвучки Александр Гаврилин (его голосом говорят Роберт Паттинсон и Эштон Кутчер) и Петр Гланц (голоса Дэдпула и Пикачу).
Гостей ждет косплей-шоу, различные паблик-токи и возможность взять автограф у известных российских актеров (Григория Скряпкина и Елены Маховой), сценариста фильма «Майор Гром» Евгением Ерониным и другими звездами российской киноиндустрии. Подробнее о том, как пройдет фестиваль — в афише URA.RU.
