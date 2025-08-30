В ближайшие годы в России появятся почти 300 образовательных учреждений

В различных регионах страны к 2030 году планируется возвести 150 современных школ, 100 новых детских садов, а также открыть 12 инновационных образовательных учреждений. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании «Единой России» (ЕР) и Минпросвещения по программе капитального ремонта и строительства учреждений образования.
«До 2030 года в регионах построят 150 новых школ, 100 детсадов и 12 передовых школ», — сказал Кравцов. Его слова приводит telegram-канал ЕР. В текущем году Минпросвещения совместно с региональными властями начнет возведение 64 общеобразовательных школ, 57 дошкольных учреждений и пяти инновационных учебных заведений. Ожидается, что эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2027 году.
В российских регионах за последние три года в рамках совместной инициативы правительства и «Единой России» были проведены ремонтные работы более чем в 5,5 тысячи школ. Согласно утвержденному плану, до конца текущего года планируется модернизация еще 78 общеобразовательных учреждений и 143 дошкольных организаций. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
«Партия сформировала реестр объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте и передала его Министерству просвещения. Обязательства по контролю заходов ремонтных работ также остаются за „Единой Россией“, мы продолжаем эту важную и нужную работу», — подчеркнул Якушев.
