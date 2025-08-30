Власти Львовской области подтвердили убийство Парубия

Глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий подтвердил, что во Львове сегодня убили бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Сейчас нападавшего разыскивают.
«Пострадавший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего», — написал Максим Козицкий в telegram-канале.
Андрей Парубий также был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе. Украинское издание «Политика страны» писало, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. Выстрел пришелся экс-депутату в голову. Мужчина скончался на месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
