Власти Львовской области подтвердили убийство Парубия

Власти области выразили соболезнования по поводу убийства Парубия
Власти области выразили соболезнования по поводу убийства Парубия Фото:

Глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий подтвердил, что во Львове сегодня убили бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Сейчас нападавшего разыскивают. 

«Пострадавший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего», — написал Максим Козицкий в telegram-канале. 

Андрей Парубий также был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе. Украинское издание «Политика страны» писало, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. Выстрел пришелся экс-депутату в голову. Мужчина скончался на месте. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. 

