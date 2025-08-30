Зеленский отреагировал на убийство Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство экс-главы СНБО и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Заявление появилось в telegram-канале офиса Зеленского.
Зеленский сообщил, что об убийстве ему доложили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко. «Ужасное убийство во Львове. Погиб Андрей Парубий», — говорится в заявлении Зеленского. Он принес соболезнования родным и близким убитого и пообещал бросить все необходимые силы и средства на поиск стрелявшего.
Парубий, который считается ключевой фигурой в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая, был застрелен во Львове днем 30 августа. Предварительно, стрелял в него курьер доставки еды. Фото подозреваемого уже разошлось по telegram-каналам и СМИ. Есть информация, что прозвучало не менее восьми выстрелов.
