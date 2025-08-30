Россиянка пытается излечиться от последствий чикунгуньи

Жительница России несколько месяцев борется с последствиями лихорадки чикунгунья после возвращения из поездки на Шри-Ланку. Женщина заразилась опасным вирусом в мае 2025 года во время туристического визита на остров. Информацию об этом передает Life.ru.
«[Россиянка] столкнулась с инфекцией еще в мае, при этом местные врачи первоначально пытались скрыть диагноз и уверяли ее, что она просто простудилась», — говорится в материале. Он опубликован на сайте Life.
По ее словам, в первые дни болезни она испытывала выраженные суставные боли и высокой температурой, достигавшей 40 градусов. Окончательный диагноз был установлен врачом частной клиники, которого женщине пришлось вызвать самостоятельно.
За три месяца, прошедшие с момента возвращения женщины в Россию, наблюдается положительная динамика в ее состоянии. Однако полностью преодолеть последствия заболевания ей пока не удалось. В частности, у пациентки сохраняются боли в суставах и отмечается снижение иммунитета. При этом специфических методов лечения лихорадки чикунгунья не существует, а проводимая терапия направлена преимущественно на облегчение симптомов.
Основной путь передачи вируса лихорадки чикунгунья связан с укусами комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, известных как желтолихорадочные и азиатские тигровые комары. Данные виды насекомых широко обитают в странах Южной Америки, Азии, а также Африки.
Ранее в Роспотребнадзое официально подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья. Он был выявлен у россиянина, прилетевшего с отдыха со Шри-Ланки. Первый заболевший также посещал эту страну.
