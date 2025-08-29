Застройщик «Сибпромстрой» стал спонсором мини-футбольного клуба «Факел» из Сургута. Соглашение подписали перед первым домашним матчем команды в Суперлиге, передает корреспондент URA.RU.
«Фактически сегодня можно сказать день рождения команды „Факел“ как по-настоящему профессионального клуба. Те средства, которые мы получим от „Сибпромстрой“, станут основой развития на длительное время. Теперь материальная база подведена под клуб. Мы сможем планомерно заниматься селекцией и планировать будущее команды», — заявил почетный президент клуба Олег Ваховский.
Сумма вложений не раскрывается. По словам Ваховского, часть средств направят на развитие детско-юношеского футбола. Сейчас у клуба, вышедшего в Суперлигу, есть фарм-команда в Высшей лиге, а также команды юношей 16 и 18 лет.
Глава Сургута Максим Слепов отметил высокий интерес к мини-футболу в городе. Он добавил, что до конца года введут в строй несколько новых спорткомплексов, где могут появиться новые детские секции. «На месте бывшего СПОПАТа в хоззоне строится огромный зал, я думаю, там тоже будет место для мини-футбола. Там потрясающий паркет и делается все очень качественно», — прокомментировал мэр.
Ранее URA.RU сообщало, что мини-футбольный клуб «Факел» впервые в своей истории вышел в Суперлигу. Команда ставит главной задачей попасть в плей-офф чемпионата.
