29 августа 2025

В Екатеринбурге нашли возможную замену киоскам «Роспечати»

На сегодняшний день из 135 киосков работают лишь 80
На сегодняшний день из 135 киосков работают лишь 80

В Екатеринбурге на смену киоскам «Роспечати» может прийти компания «Стрит-пресс» из Нижегородской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Компания „Стрит-пресс“ занимается дистрибьюцией печатной продукции, в федеральном продуктовом ритейле в том числе. Сейчас с ней ведутся переговоры», — рассказали агентству в пресс-службе. Известно, что компания ведет деятельность в 60 регионах России.

Киоски «Роспечати» начали активно сносить с июля 2025 года. Планируется, что к сентябрю с улиц Екатеринбурга пропадут все торговые точки данной сети. Информацию о прекращении закупок и распространении продукции URA.RU также подтвердил и глава компании «Апрель Логистик», обслуживающей киоски, Сергей Ченцов.

