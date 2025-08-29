В Екатеринбурге нашли возможную замену киоскам «Роспечати»

В Екатеринбурге на смену киоскам «Роспечати» может прийти компания «Стрит-пресс» из Нижегородской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Компания „Стрит-пресс“ занимается дистрибьюцией печатной продукции, в федеральном продуктовом ритейле в том числе. Сейчас с ней ведутся переговоры», — рассказали агентству в пресс-службе. Известно, что компания ведет деятельность в 60 регионах России.
Киоски «Роспечати» начали активно сносить с июля 2025 года. Планируется, что к сентябрю с улиц Екатеринбурга пропадут все торговые точки данной сети. Информацию о прекращении закупок и распространении продукции URA.RU также подтвердил и глава компании «Апрель Логистик», обслуживающей киоски, Сергей Ченцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!