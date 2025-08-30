Герасимов раскрыл последствия атак ВС РФ по военно-промышленному комплексу Украины

За весну и лето нынешнего года российские войска нанесли массированные удары по 76 военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.
«Массированные огневые удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период поражены 76 важных объектов», — заявил Герасимов. Его слова приводит telegram-канал Минобороны России.
По словам начальника Генштаба ВС РФ, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности. В частности, в июле и августе совместно с ФСБ российские войска уничтожили конструкторские бюро и цеха по производству оперативно-тактического комплекса «Сапсан». 28 августа нанесены удары по расположенным в Киеве предприятиям ракетной и авиационной промышленности Украины «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина». Они производили комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотникам. Также ударам подверглись авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя.
Ночью 30 августа были поражены объекты на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочные цеха Павлоградского химического завода. Здесь делали двигатели, боевые части ракет, системы управления БПЛА. На десяти военных аэродромах — Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов — уничтожены самолеты и объекты инфраструктуры.
