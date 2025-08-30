Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) выступила вечером 30 августа на фестивале Traktor Winline Fest в Челябинске и исполнила свои популярные композиции для болельщиков и гостей города. Артистка вышла на сцену в черно-белой хоккейной джерси с надписью Vysokova и номером 23, отметив, что это ее любимое число.
«Клава Кока зажгла болельщиков на Traktor Winline Fest. А Клаве идет черно-белая форма. Челяба, вы — космос! Снова дали жару», — говорится в сообщении telegram-канала ХК «Трактор».
Артистка поддержала атмосферу спортивного праздника. Кроме хитов «Краш», «Пьяный вокзал» Клава Кока исполнила и другие известные композиции, которые поддержали зрители. Концерт на открытой площадке, который собрал тысячи болельщиков, завершился песней «Покинула чат».
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на фестивале Traktor Winline Fest поприветствовал команду «Трактор» и ее болельщиков. Глава региона выразил уверенность в том, что хоккеисты смогут завоевать Кубок Гагарина в новом сезоне, поскольку его старт дан именно в центральном парке, который назван в честь первого человека, совершившего полет в космос.
