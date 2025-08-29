29 августа 2025

Губернатор Текслер на Traktor Winline Fest объяснил, почему челябинцы выиграют кубок Гагарина. Видео

Текслер на Traktor Winline Fest: челябинские хоккеисты победят в Кубке Гагарина
Текслер напутствовал «Трактор» на победы в новом сезоне
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 августа выступил на фестивале Traktor Winline Fest. Глава региона поприветствовал команду «Трактор» и ее болельщиков, а также выразил уверенность в том, что хоккеисты смогут завоевать Кубок Гагарина в новом сезоне, поскольку его старт дан именно в центральном парке, который назван в честь первого человека, совершившего полет в космос. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Дорогие друзья, мы сегодня проводим этот фестиваль в парке Гагарина, это место, которое уже полюбилось всем нам, потому что мы смотрели здесь финалы прошлогоднего сезона. И я верю в то, что здесь есть символизм. Я верю в то, что, взяв старт здесь, в парке Гагарина, „Трактор“ наберет такую скорость, чтобы сделать все, чтобы победить в Кубке Гагарина. Поехали, „Трактор“, вперед!», — напутствовал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что все челябинцы верят в успех «черно-белых». Он выразил надежду, что хоккеисты сделают все на ледовой площадке, чтобы доставить радость побед болельщикам.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске 30 августа стартовал ежегодный фестиваль хоккейного клуба «Трактор» — «Трактор Винлайн Фест» (Traktor Winline Fest). Для горожан и поклонников команды подготовили разнообразную программу, включающую выступления популярных российских исполнителей, встречи с игроками клуба, а также спортивные и развлекательные мероприятия. Хедлайнерами фестиваля стали певица Клава Кока и участники культовой челябинской группы «Триагрутрика» — Jahmal и Vibe.

