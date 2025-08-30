30 августа 2025

В Германии прошла большая акция за дружбу с Россией

На шествие вышло порядка тысячи человек
В немецком Кельне прошла массовая демонстрация против милитаризации страны. Около тысячи человек собрались на площади Хоймаркт, чтобы выступить за мирные инициативы и потребовать отказа от обязательной военной службы. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR на своем сайте.

«На Хоймаркт прошла демонстрация сторонников мирных инициатив и пропалестинских групп. В своих речах и лозунгах они выступали против набирающего обороты вооружения Германии и закона о воинской повинности. Говорившие призывали к демилитаризации Германии и подчеркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией», — говорится в сообщении WDR.

После митинга участники отправились шествием в южный район Кельна. Однако движение колонны было остановлено полицией примерно на два часа: правоохранители требовали от протестующих убрать флагштоки, что вызвало длительное несогласие среди демонстрантов. Только после переговоров шествие смогло продолжиться.

По данным WDR, мероприятие прошло мирно. Организаторы отмечали, что их главная цель — привлечь внимание общественности к опасности милитаризации и необходимости налаживать международный диалог, прежде всего с Россией.

Ранее в Сербии проходили масштабные акции протеста, охватившие Белград и другие города страны. Демонстранты поджигают офисы правящей партии, нападают на здания госучреждений и вступают в столкновения с полицией.

