Ограничения введены в аэропорту Волгограда

В Волгограде ограничены полеты
В аэропорту Волгограда введены ограничения для вылетающих и прилетающих рейсов. Об этом уведомил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения вводились в аэропортах Казани и Самары. Об этом пишет 360.ru.
