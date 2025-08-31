Ограничения введены в аэропорту Волгограда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Волгограде ограничены полеты
В Волгограде ограничены полеты Фото:

В аэропорту Волгограда введены ограничения для вылетающих и прилетающих рейсов. Об этом уведомил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводились в аэропортах Казани и Самары. Об этом пишет 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Волгограда введены ограничения для вылетающих и прилетающих рейсов. Об этом уведомил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Ранее ограничения вводились в аэропортах Казани и Самары. Об этом пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...