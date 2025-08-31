Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область: что известно к этому часу

В ночь на 31 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ, там было сбито больше всего беспилотников. В международном аэропорту главного города области были введены ограничения, два рейса были задержаны. В южных районах произошли возгорания, обломки упали в одном из поселков. Обо всем, что известно о ночной атаке Украины на российский регион — в материале URA.RU.
Ночная атака
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит официальный telegram-канал администрации Волгоградской области. «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — отметил губернатор.
Над регионом было сбито 11 аппаратов ВСУ. Над другими регионами было уничтожено либо по одному БПЛА (Белгородская и Брянская области), либо восемь (Ростовская). Данные о количестве сбитых дронов сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
Последствия
В южных районах Волгоградской области из-за падения обломков дронов произошли локальные возгорания сухой травы. Все очаги были оперативно ликвидированы пожарными.
В рабочем поселке Средняя Ахтуба обломки беспилотника упали на проезжую часть улицы Смирнова. На месте происшествия работают саперы. По предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать.
Ограничения в аэропорту
В международном аэропорту Волгограда были введены ограничения на прилетающие и вылетающие рейсы, это произошло в 04:25 по московскому времени. Полеты были возобновлены в 06:37 мск. Из-за введенных ограничений почти на два часа задержались вылеты двух рейсов: SU 1287 и SU 1185 авиакомпании «Аэрофлот», точкой назначения которых был аэропорт Шереметьево.
Прошлая атака, которая привела к остановке поездов
В ночь на 28 августа средства ПВО отразили масштабную атаку на Волгоградскую область. Обломки одного из дронов упали у станции Петров Вал, произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре.
Из-за этого движение поездов через данную станцию было приостановлено. Для координации устранения последствий оперативными службами был создан специальный штаб.
«На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания<...> Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено», — говорилось в сообщении официального telegram-канала Приволжской железной дороги.
