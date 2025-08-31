Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область: что известно к этому часу

Средства ПВО сбили 11 дронов над Волгоградской областью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Волгоградскую область
Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Волгоградскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 31 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ, там было сбито больше всего беспилотников. В международном аэропорту главного города области были введены ограничения, два рейса были задержаны. В южных районах произошли возгорания, обломки упали в одном из поселков. Обо всем, что известно о ночной атаке Украины на российский регион — в материале URA.RU.

Ночная атака

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит официальный telegram-канал администрации Волгоградской области. «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — отметил губернатор. 

Над регионом было сбито 11 аппаратов ВСУ. Над другими регионами было уничтожено либо по одному БПЛА (Белгородская и Брянская области), либо восемь (Ростовская). Данные о количестве сбитых дронов сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

Последствия

В южных районах Волгоградской области из-за падения обломков дронов произошли локальные возгорания сухой травы. Все очаги были оперативно ликвидированы пожарными.

В рабочем поселке Средняя Ахтуба обломки беспилотника упали на проезжую часть улицы Смирнова. На месте происшествия работают саперы. По предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать.

Ограничения в аэропорту

В международном аэропорту Волгограда были введены ограничения на прилетающие и вылетающие рейсы, это произошло в 04:25 по московскому времени. Полеты были возобновлены в 06:37 мск. Из-за введенных ограничений почти на два часа задержались вылеты двух рейсов: SU 1287 и SU 1185 авиакомпании «Аэрофлот», точкой назначения которых был аэропорт Шереметьево.

Прошлая атака, которая привела к остановке поездов

В ночь на 28 августа средства ПВО отразили масштабную атаку на Волгоградскую область. Обломки одного из дронов упали у станции Петров Вал, произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре.

Из-за этого движение поездов через данную станцию было приостановлено. Для координации устранения последствий оперативными службами был создан специальный штаб.

«На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания<...> Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено», — говорилось в сообщении официального telegram-канала Приволжской железной дороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 31 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ, там было сбито больше всего беспилотников. В международном аэропорту главного города области были введены ограничения, два рейса были задержаны. В южных районах произошли возгорания, обломки упали в одном из поселков. Обо всем, что известно о ночной атаке Украины на российский регион — в материале URA.RU. Ночная атака Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит официальный telegram-канал администрации Волгоградской области. «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — отметил губернатор.  Над регионом было сбито 11 аппаратов ВСУ. Над другими регионами было уничтожено либо по одному БПЛА (Белгородская и Брянская области), либо восемь (Ростовская). Данные о количестве сбитых дронов сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Последствия В южных районах Волгоградской области из-за падения обломков дронов произошли локальные возгорания сухой травы. Все очаги были оперативно ликвидированы пожарными. В рабочем поселке Средняя Ахтуба обломки беспилотника упали на проезжую часть улицы Смирнова. На месте происшествия работают саперы. По предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать. Ограничения в аэропорту В международном аэропорту Волгограда были введены ограничения на прилетающие и вылетающие рейсы, это произошло в 04:25 по московскому времени. Полеты были возобновлены в 06:37 мск. Из-за введенных ограничений почти на два часа задержались вылеты двух рейсов: SU 1287 и SU 1185 авиакомпании «Аэрофлот», точкой назначения которых был аэропорт Шереметьево. Прошлая атака, которая привела к остановке поездов В ночь на 28 августа средства ПВО отразили масштабную атаку на Волгоградскую область. Обломки одного из дронов упали у станции Петров Вал, произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. Из-за этого движение поездов через данную станцию было приостановлено. Для координации устранения последствий оперативными службами был создан специальный штаб. «На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания<...> Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено», — говорилось в сообщении официального telegram-канала Приволжской железной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...