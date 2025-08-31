Пассажиры застряли в аэропорту Сочи из-за задержек рейсов: что известно о ситуации в воздушной гавани

В воздушной гавани Сочи 15 рейсов задерживаются больше чем на два часа из-за проблем у авиакомпаний. Сам аэропорт работает в штатном режиме. Об этом следует из данных онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что в аэропорту задерживалось 50 рейсов. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, сотрудники, отвечающие за сервис в общих и санитарных зонах терминала, предоставляют необходимую помощь и поддержку пассажирам задержанных рейсов. Какие именно рейсы сейчас задерживаются и когда будет восстановлено расписание полетов — в материале URA.RU.
Сколько рейсов сейчас задерживается в аэропорту Сочи
В сочинском аэропорту зафиксированы задержки 15 рейсов, время ожидания превышает два часа. Об этом следует из данных онлайн-табло, опубликованных на сайте воздушной гавани.
Ранее сообщалось о пятидесяти задержанных рейсах. Отмечалось, что проблемы существовали как на внутренних, так и на международных направлениях.
В чем причина задержек
Причиной сбоев названы внутренние производственные обстоятельства авиакомпаний. Сам аэропорт функционирует в обычном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. <...> [Задержки] связаны с производственными причинами у авиакомпаний», — сказано в сообщении. Слова пресс-службы приводит РИА Новости.
В ночь на 30 августа в Международном аэропорту Сочи были введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов, рассказали в Росавиации. В этот период воздушная гавань приостановила прием и отправку авиарейсов. Именно они и стали причиной задержек, пишет ТАСС.
Рейсы каких направлений сейчас не могут вылететь
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны рейсы на вылет из Сочи больше чем на два часа по направлениям:
- Анталья. Авиакомпания "Ред Вингс", рейс WZ-4003;
- Ереван. Авиакомпания "Северный ветер", рейс WZ-4329;
- Новосибирск. Авиакомпания "Сибирь", рейс S7-5110;
- Москва в аэропорт Домодедово. Авиакомпания "Уральские авиалинии", рейс U6-186;
- Новосибирск. Авиакомпания "Сибирь", рейс S7-5108;
- Нижнекамск. Авиакомпания "Победа", рейс DP-353;
- Оренбург. Авиакомпания "Северный ветер", рейс N4-431;
- Иркутск. Авиакомпания "Сибирь", рейс S7-6350;
- Новосибирск. Авиакомпания "Сибирь", рейс S7-5106;
- Батуми. Авиакомпания "Ред Вингс", рейс WZ-567;
- Москва в аэропорт Домодедово. Авиакомпания "Уральские авиалинии", рейс U6-280;
- Москва в аэропорт Домодедово. Авиакомпания "Сибирь", рейс S7-2052;
- Екатеринбург. Авиакомпания "Уральские авиалинии", рейс U6-332;
- Стамбул. Авиакомпания "Ред Вингс", рейс WZ-4305;
- Москва в аэропорт Домодедово. Авиакомпания "Уральские авиалинии", рейс U6-462.
Когда возобновится работа регулярного расписания
Ограничения на вылет сняли в субботу днем, 30 августа. Причем пресс-служба аэропорта заранее информировала пассажиров о вероятных задержках и отменах рейсов. По имеющейся информации, возобновление регулярного расписания ожидается в течение ближайших двух суток.
