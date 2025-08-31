Российская армия ударила по портам ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ нанесли удар по портовой инфраструктуре, заявили в ведомстве
ВСУ нанесли удар по портовой инфраструктуре, заявили в ведомстве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удары по портам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», — указано в сообщении. Его передает ТАСС.

Ранее, 30 августа, от ведомства поступала информация о массированном ударе по предприятиям ракетной и авиапромышленности на территории Украины. Тогда же под удар попали и военные аэродромы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ нанесли удары по портам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», — указано в сообщении. Его передает ТАСС. Ранее, 30 августа, от ведомства поступала информация о массированном ударе по предприятиям ракетной и авиапромышленности на территории Украины. Тогда же под удар попали и военные аэродромы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...