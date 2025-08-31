Российская армия ударила по портам ВСУ

ВСУ нанесли удар по портовой инфраструктуре, заявили в ведомстве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ нанесли удары по портам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», — указано в сообщении. Его передает ТАСС.
Ранее, 30 августа, от ведомства поступала информация о массированном ударе по предприятиям ракетной и авиапромышленности на территории Украины. Тогда же под удар попали и военные аэродромы.
