Сотни россиян 11 часов не смогут вылететь из Владивостока

Дальневосточная транспортная прокуратура объявила задержку рейса из Владивостока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту самолета ожидают взлета 220 пассажиров, сообщили в ведомстве
На борту самолета ожидают взлета 220 пассажиров, сообщили в ведомстве Фото:
новость из сюжета
Массовые задержки рейсов в российских аэропортах

В аэропорту Владивостока ожидают вылета 220 пассажиров. Их рейс состоится через 11 часов. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса Владивосток-Ханой-Камрань, запланированный сегодня на 09:40 (02:40 по мск). Отправления ожидает 220 пассажиров», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что сейчас установленное время — 20:25 (13:25 по мск).

Также в сообщении указано, что из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Нерюнгри (Чульман) перенесен вылет рейса в Новосибирск. Установленная дата в данный момент — 1 сентября в 06:30 (00:30 по мск) по местному времени. На данный рейс зарегистрировано 195 пассажиров.

Ранее в аэропорту Сочи произошла задержка 15 рейсов. Авиакомпании объяснили сбои внутренними производственными обстоятельствами. Сейчас же аэропорт работает в штатном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Владивостока ожидают вылета 220 пассажиров. Их рейс состоится через 11 часов. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса Владивосток-Ханой-Камрань, запланированный сегодня на 09:40 (02:40 по мск). Отправления ожидает 220 пассажиров», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что сейчас установленное время — 20:25 (13:25 по мск). Также в сообщении указано, что из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Нерюнгри (Чульман) перенесен вылет рейса в Новосибирск. Установленная дата в данный момент — 1 сентября в 06:30 (00:30 по мск) по местному времени. На данный рейс зарегистрировано 195 пассажиров. Ранее в аэропорту Сочи произошла задержка 15 рейсов. Авиакомпании объяснили сбои внутренними производственными обстоятельствами. Сейчас же аэропорт работает в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...