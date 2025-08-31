Сотни россиян 11 часов не смогут вылететь из Владивостока

В аэропорту Владивостока ожидают вылета 220 пассажиров. Их рейс состоится через 11 часов. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса Владивосток-Ханой-Камрань, запланированный сегодня на 09:40 (02:40 по мск). Отправления ожидает 220 пассажиров», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что сейчас установленное время — 20:25 (13:25 по мск).
Также в сообщении указано, что из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Нерюнгри (Чульман) перенесен вылет рейса в Новосибирск. Установленная дата в данный момент — 1 сентября в 06:30 (00:30 по мск) по местному времени. На данный рейс зарегистрировано 195 пассажиров.
Ранее в аэропорту Сочи произошла задержка 15 рейсов. Авиакомпании объяснили сбои внутренними производственными обстоятельствами. Сейчас же аэропорт работает в штатном режиме.
