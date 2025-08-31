Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин прибыл в конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян»
Путин прибыл в конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин начал работу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китай). Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева в места событий. Российский лидер прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где прошел торжественный прием в честь глав государств — членов ШОС.

Путина у входа встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Главы государств поприветствовали друг друга дружеским рукопожатием, после чего состоялась традиционная фотосессия. В объективы фотокамер попали Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань, позировавшие вместе. Позднее к ним присоединились руководители всех делегаций для коллективного снимка — так называемого «фэмили фото», на котором были запечатлены все участники саммита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин начал работу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китай). Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева в места событий. Российский лидер прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где прошел торжественный прием в честь глав государств — членов ШОС. Путина у входа встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Главы государств поприветствовали друг друга дружеским рукопожатием, после чего состоялась традиционная фотосессия. В объективы фотокамер попали Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань, позировавшие вместе. Позднее к ним присоединились руководители всех делегаций для коллективного снимка — так называемого «фэмили фото», на котором были запечатлены все участники саммита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...