Президент России Владимир Путин начал работу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китай). Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева в места событий. Российский лидер прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где прошел торжественный прием в честь глав государств — членов ШОС.
Путина у входа встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Главы государств поприветствовали друг друга дружеским рукопожатием, после чего состоялась традиционная фотосессия. В объективы фотокамер попали Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань, позировавшие вместе. Позднее к ним присоединились руководители всех делегаций для коллективного снимка — так называемого «фэмили фото», на котором были запечатлены все участники саммита.
