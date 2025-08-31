Российские войска ведут уличные бои в высотных зданиях Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, интенсивные столкновения продолжаются на территории города, несмотря на попытки украинских сил удержать позиции.
«Красноармейск. Ситуация тяжелее... Они (ВСУ — прим. URA.RU) стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы... Они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения», — передает корреспондент ВГТРК Андрей Руденко слова Пушилина. Украинская сторона перебросила в Красноармейск значительные резервы для сдерживания наступления российских военнослужащих.
Глава ДНР также сообщил о продвижении российских подразделений на других направлениях фронта. Разведывательные группы зашли в город Димитров, а наступательные отряды приблизились к Константиновке, до которой остается несколько километров. На добропольском направлении ВС РФ заняли новые позиции и ведут интенсивные бои с ВСУ.
В населенном пункте Шандриголово украинские силы удерживают оборону, поскольку после его потери тх логистика будет значительно затруднена. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия укрепила свои позиции на краснолиманском направлении и контролирует ситуацию в Серебрянском лесничестве. За последние дни также отмечались ожесточенные столкновения в районе населенного пункта Удачное.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль подразделения ВСУ, находящиеся в Красноармейске и Димитрове. Кимаковский также подчеркнул, что благодаря действиям российских операторов беспилотников удается осуществлять наблюдение за всеми ключевыми дорогами, ведущими из этих населенных пунктов, передает «Царьград».
