Возгорание локализовали
Пожар в Заозерном районе Кургана, где горели пластиковые трубы, удалось локализовать. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«Сообщение о возгорании пластиковых труб в Заозерном микрорайоне поступило в 17:44. В тушении пожара общей площадью 1000 квадратных метров задействовано 33 специалиста и 8 единиц техники. В 18:31 пожар удалось локализовать», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что дым от пожара был виден издалека. Пожарные оперативно выехали на место возгорания.
Трубы горели за многоэтажками
