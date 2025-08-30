30 августа 2025

Пожар в Заозерном районе Кургана локализован. Фото

Возгорание локализовали
Возгорание локализовали Фото:

Пожар в Заозерном районе Кургана, где горели пластиковые трубы, удалось локализовать. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«Сообщение о возгорании пластиковых труб в Заозерном микрорайоне поступило в 17:44. В тушении пожара общей площадью 1000 квадратных метров задействовано 33 специалиста и 8 единиц техники. В 18:31 пожар удалось локализовать», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что дым от пожара был виден издалека. Пожарные оперативно выехали на место возгорания.

Трубы горели за многоэтажками
Трубы горели за многоэтажками
Фото:

