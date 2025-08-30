30 августа 2025

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за наезда питбайкера на ребенка

В СУ СКР возбуждено уголовное дело в связи с наездом на мальчика водителем питбайка
В СУ СКР возбуждено уголовное дело в связи с наездом на мальчика водителем питбайка

В Челябинске возбуждено уголовное дело после наезда 16-летнего водителя питбайка на семилетнего ребенка.  Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, допустившие управление несовершеннолетним транспортным средством», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе расследования следователи выясняют, кто позволил несовершеннолетнему сесть за питбайк и выехать во двор жилого дома. Также проводится оценка действий взрослых, которые могли быть причастны к допуску ребенка к управлению спортивным инвентарем на территории общего пользования.

Инцидент произошел днем 31 августа во дворе дома № 71 по улице Косарева. Питбайкер сбил ребенка, когда тот катался на самокате возле подъезда. Сотрудники Госавтоинспекции позже установили личность мотоциклиста после поквартирного обхода дома. Им оказался местный 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, а сам питбайк не имел необходимую госрегистрацию. 

