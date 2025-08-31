«Калинка-малинка» для Путина и «фэмили фото»: как прошел первый день саммита ШОС в Китае. Фоторепортаж

Путин поговорил с Пашиняном на саммите ШОС в Китае
Путин прибыл в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян»
Путин прибыл в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обменялись приветствиями и выразили удовлетворение возможностью пообщаться. Путин отметил, что в повестке накопились как двусторонние, так и региональные вопросы. Как прошел первый день ШОС — в фоторепортаже URA.RU.

Международный саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь. Глава российского государства посетил центральный павильон международного конгрессно-выставочного комплекса «Мэйцзян», где состоялась официальная церемония встречи руководителей стран-членов организации. По прибытии к главному входу комплекса Путина приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

В ходе встречи лидеры обменялись дружеским рукопожатием, после чего приняли участие в традиционной фотосессии. Перед объективами фотографов предстали Владимир Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань, а позднее к ним присоединились главы всех делегаций для общего снимка, так называемого «фэмили фото», запечатлевшего всех участников форума. В честь присутствия российского президента на саммите была исполнена популярная русская композиция «Калинка-малинка».

В рамках мероприятия Путин в первый день провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с Николом Пашиняном. Как сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев пока не провели отдельной встречи, однако взаимодействие между делегациями продолжается в активном формате. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробности о саммите ШОС — в сюжете URA.RU.

