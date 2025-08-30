30 августа 2025

В Кургане возле ЦПКиО выкапывают бордюры. Фото, видео

В Кургане заменят старые бордюры на новые и выпрямят участок дороги у Центрального парка
В Кургане заменят старые бордюры на новые и выпрямят участок дороги у Центрального парка

Возле Центрального парка культуры и отдыха в Кургане выкапывают бордюры. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.

«У ЦПКиО старые бордюры выкапывают. Будут менять. По словам рабочих, участок от светофора до колонки планируют выпрямлять», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.

Ранее у входа в ЦПКиО Кургана установили новую скульптуру, а в Городском саду демонтировали аварийную стелу «Золотое кольцо». Эти мероприятия являются частью масштабного обновления городских общественных пространств.

