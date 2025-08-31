Фон дер Ляйен: у ЕС есть довольно точный план по отправке войск на Украину

У Европы есть «довольно точный план» размещения войск на Украине в рамках гарантий безопасности после прекращения огня, а также о поиске новых источников финансирования ВСУ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС и США достигли соглашения по дорожной карте, и работа продвигается успешно. Комиссия изучает новые источники финансирования для устойчивой поддержки ВСУ в качестве гарантий безопасности», — сказала фон дер Ляйен в интервью Financial Times.
Во время своего выступления в Польше она отметила, что главы стран ЕС разрабатывают план, который предполагает размещение многонациональных сил под европейским руководством с американской поддержкой в сфере командования, разведки и наблюдения. 4 сентября в Париже запланированы переговоры с участием главы Белого дома Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров для обсуждения деталей, сообщает FT со ссылкой на трех дипломатов.
Ранее СМИ сообщали, что окончательные параметры европейского плана по гарантиям безопасности Украине могут быть представлены уже в ближайшие выходные. В числе обсуждаемых мер — патрулирование воздушного пространства, создание военно-морской миссии в Черном море и привлечение иностранных инструкторов для подготовки ВСУ. Вопросы размещения военных контингентов и формата миротворческой миссии остаются предметом переговоров между ЕС, США, Украиной и Россией.
