Зеленский: подозреваемый в убийстве Парубия задержан

Главы МВД Украины Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отчитались о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом 31 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, задержание произошло после проведения совместных оперативных мероприятий в Киеве, где и было совершено преступление.
«Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены», — написал президент Украины в telegram-канале.
Андрей Парубий ранее занимал посты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и спикера Верховной рады. В период событий 2013–2014 годов он был одним из организаторов протестов на Майдане. Ряд украинских политиков и общественных деятелей связывали его имя с трагическими событиями тех лет, в том числе с расстрелами и столкновениями в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек и более 250 пострадали. По свидетельствам очевидцев, после поджога Дома профсоюзов людей добивали прямо на месте происшествия.
