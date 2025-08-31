31 августа 2025

Зеленский: подозреваемый в убийстве Парубия задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемого задержали
Подозреваемого задержали Фото:

Главы МВД Украины Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отчитались о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом 31 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, задержание произошло после проведения совместных оперативных мероприятий в Киеве, где и было совершено преступление.

«Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены», — написал президент Украины в telegram-канале.

Андрей Парубий ранее занимал посты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и спикера Верховной рады. В период событий 2013–2014 годов он был одним из организаторов протестов на Майдане. Ряд украинских политиков и общественных деятелей связывали его имя с трагическими событиями тех лет, в том числе с расстрелами и столкновениями в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек и более 250 пострадали. По свидетельствам очевидцев, после поджога Дома профсоюзов людей добивали прямо на месте происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главы МВД Украины Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отчитались о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом 31 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, задержание произошло после проведения совместных оперативных мероприятий в Киеве, где и было совершено преступление. «Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены», — написал президент Украины в telegram-канале. Андрей Парубий ранее занимал посты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и спикера Верховной рады. В период событий 2013–2014 годов он был одним из организаторов протестов на Майдане. Ряд украинских политиков и общественных деятелей связывали его имя с трагическими событиями тех лет, в том числе с расстрелами и столкновениями в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек и более 250 пострадали. По свидетельствам очевидцев, после поджога Дома профсоюзов людей добивали прямо на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...