«Известия»: цены и состав колбас в России рискуют измениться не в лучшую сторону

В России фиксируется резкий рост цен на свиной окорок. С начала 2025 года стоимость этой продукции выросла почти на треть. В связи с этим производители готовятся к изменению состава колбасных изделий и росту розничных цен на них.
«Свиной окорок за год подорожал в России почти на треть, до 325 рублей за один килограмм. Планируется увеличить долю мяса механической обвалки и активнее использовать курицу в тех продуктах, где это допустимо», — пишут «Известия».
По сведениям издания, пересмотр розничных цен на колбасные изделия является неизбежным шагом в сложившихся условиях. Производители, которые пока не меняют состав, также заявили о возможном повышении стоимости.
Как сообщало URA.RU ранее, в середине июля 2025 года средняя оптовая цена на курятину в России достигла 185 рублей за килограмм. Это на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Заметен рост цен и на фарш механической обвалки (ММО), который используется в производстве колбасных изделий — здесь увеличение составило 40%.
