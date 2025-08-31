31 августа 2025

«Известия»: цены и состав колбас в России рискуют измениться не в лучшую сторону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колбаса в ближайшее время может подорожать
Колбаса в ближайшее время может подорожать Фото:

В России фиксируется резкий рост цен на свиной окорок. С начала 2025 года стоимость этой продукции выросла почти на треть. В связи с этим производители готовятся к изменению состава колбасных изделий и росту розничных цен на них.

«Свиной окорок за год подорожал в России почти на треть, до 325 рублей за один килограмм. Планируется увеличить долю мяса механической обвалки и активнее использовать курицу в тех продуктах, где это допустимо», — пишут «Известия».

По сведениям издания, пересмотр розничных цен на колбасные изделия является неизбежным шагом в сложившихся условиях. Производители, которые пока не меняют состав, также заявили о возможном повышении стоимости.

Как сообщало URA.RU ранее, в середине июля 2025 года средняя оптовая цена на курятину в России достигла 185 рублей за килограмм. Это на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Заметен рост цен и на фарш механической обвалки (ММО), который используется в производстве колбасных изделий — здесь увеличение составило 40%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России фиксируется резкий рост цен на свиной окорок. С начала 2025 года стоимость этой продукции выросла почти на треть. В связи с этим производители готовятся к изменению состава колбасных изделий и росту розничных цен на них. «Свиной окорок за год подорожал в России почти на треть, до 325 рублей за один килограмм. Планируется увеличить долю мяса механической обвалки и активнее использовать курицу в тех продуктах, где это допустимо», — пишут «Известия». По сведениям издания, пересмотр розничных цен на колбасные изделия является неизбежным шагом в сложившихся условиях. Производители, которые пока не меняют состав, также заявили о возможном повышении стоимости. Как сообщало URA.RU ранее, в середине июля 2025 года средняя оптовая цена на курятину в России достигла 185 рублей за килограмм. Это на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Заметен рост цен и на фарш механической обвалки (ММО), который используется в производстве колбасных изделий — здесь увеличение составило 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...