Куприянов: Россия на ШОС приблизится к воплощению амбициозного проекта с КНР и Индией

Россия вновь активизировала усилия по созданию стратегического партнерства в формате треугольника Россия — Индия — Китай. Об этом URA.RU сообщил научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
«Россия всегда — порой не очень активно, порой активнее — пыталась воплотить в жизнь идею [экс-главы МИД РФ Евгения] Примакова о создании этого „треугольника“, который Примаков выстроил во второй половине 1990-х годов», — заявил агентству Куприянов. Ранее серьезным препятствием являлись разногласия между Индией и Китаем, однако в последние полгода стороны демонстрируют готовность оставить противоречия в прошлом и начать постепенное сближение.
По данным эксперта, экономические связи между Индией и Китаем уже являются значимыми: Китай занимает второе место среди торговых партнеров Индии по объему товарооборота. Этот показатель превышает объемы торговли России с обеими странами. Куприянов подчеркнул, что процесс сближения Индии и Китая начался еще до последних заявлений администрации США о новых торговых пошлинах, но именно сейчас к нему приковано повышенное внимание. Он напомнил, что действия США лишь усиливают мотивацию стран Азии к поиску новых форматов сотрудничества, однако основа для диалога была заложена гораздо раньше.
Идея стратегического партнерства России, Индии и Китая, предложенная Евгением Примаковым еще в 1990-х годах, долгое время сталкивалась с препятствиями из-за территориальных споров между Индией и Китаем, особенно после конфликта в 2020 году. Ситуация начала меняться после саммита БРИКС в 2024 году, когда лидеры двух стран договорились о постепенном восстановлении политических контактов, что создало условия для возобновления формата «треугольника РИК».
