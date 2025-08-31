31 августа 2025

Страны ЕС упростили выдачу туристических виз для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристам из России станет проще получить визы для путешествий заграницу
Туристам из России станет проще получить визы для путешествий заграницу Фото:

Страны Евросоюза упростили выдачу туристических виз для граждан России. Бельгия готова возобновить их выдачу при условии увеличения штата сотрудников посольства в Москве. Об этом сообщают дипломаты бельгийского посольства.

«Посольство Бельгии в настоящее время не имеет возможности обрабатывать все категории заявлений на визы. Например, туристическая виза не входит в этот список. Мы надеемся, что в один прекрасный день сможем возобновить обработку документов на все категории виз», — цитируют «Известия» представителей дипведомства. Сейчас туристические визы россиянам не выдают только 11 стран Европы, среди которых также Норвегия и Нидерланды, подтвердившие свои ограничения.

В 2022 году Бельгия и Россия провели взаимную высылку дипломатов. Это привело к сокращению возможностей по обработке визовых заявлений для россиян. С аналогичными ограничениями столкнулись и другие страны ЕС, включая Данию, Литву, Польшу и Финляндию. Однако на фоне роста спроса на европейские поездки — по данным Российского союза туриндустрии, он увеличился на 30% за год — часть стран ЕС постепенно восстанавливает выдачу виз: на днях прием документов возобновили словацкие визовые центры в Москве и Петербурге.

Несмотря на отдельные послабления, большинство европейских стран сохраняют прежние правила. Так, Норвегия и Нидерланды не планируют смягчать ограничения. В Евросоюзе продолжается обсуждение новых пакетов санкций против России, а общая доля отказов в выдаче виз остается выше докризисного уровня. Эксперты отмечают: послабления отдельных стран не означают улучшения отношений между РФ и ЕС, а смягчение визового режима возможно не ранее окончания украинского конфликта и смены политических настроений в европейских правительствах.

После начала конфликта на Украине в 2022 году страны Евросоюза значительно ограничили выдачу виз россиянам, а некоторые государства, включая Бельгию, сократили возможности своих дипмиссий в Москве. Однако с лета 2025 года наблюдается постепенное смягчение визовых правил: Германия возобновила выдачу гуманитарных виз, а ряд других стран ЕС восстанавливают прием туристических заявлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Евросоюза упростили выдачу туристических виз для граждан России. Бельгия готова возобновить их выдачу при условии увеличения штата сотрудников посольства в Москве. Об этом сообщают дипломаты бельгийского посольства. «Посольство Бельгии в настоящее время не имеет возможности обрабатывать все категории заявлений на визы. Например, туристическая виза не входит в этот список. Мы надеемся, что в один прекрасный день сможем возобновить обработку документов на все категории виз», — цитируют «Известия» представителей дипведомства. Сейчас туристические визы россиянам не выдают только 11 стран Европы, среди которых также Норвегия и Нидерланды, подтвердившие свои ограничения. В 2022 году Бельгия и Россия провели взаимную высылку дипломатов. Это привело к сокращению возможностей по обработке визовых заявлений для россиян. С аналогичными ограничениями столкнулись и другие страны ЕС, включая Данию, Литву, Польшу и Финляндию. Однако на фоне роста спроса на европейские поездки — по данным Российского союза туриндустрии, он увеличился на 30% за год — часть стран ЕС постепенно восстанавливает выдачу виз: на днях прием документов возобновили словацкие визовые центры в Москве и Петербурге. Несмотря на отдельные послабления, большинство европейских стран сохраняют прежние правила. Так, Норвегия и Нидерланды не планируют смягчать ограничения. В Евросоюзе продолжается обсуждение новых пакетов санкций против России, а общая доля отказов в выдаче виз остается выше докризисного уровня. Эксперты отмечают: послабления отдельных стран не означают улучшения отношений между РФ и ЕС, а смягчение визового режима возможно не ранее окончания украинского конфликта и смены политических настроений в европейских правительствах. После начала конфликта на Украине в 2022 году страны Евросоюза значительно ограничили выдачу виз россиянам, а некоторые государства, включая Бельгию, сократили возможности своих дипмиссий в Москве. Однако с лета 2025 года наблюдается постепенное смягчение визовых правил: Германия возобновила выдачу гуманитарных виз, а ряд других стран ЕС восстанавливают прием туристических заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...