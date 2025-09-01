В России изменился порядок расчета отпускных

Профессор Сафонов: при расчете отпускных учитываются премии сотрудников
С 1 сентября изменился расчет отпускных
С 1 сентября изменился расчет отпускных

В России начал действовать новый порядок расчета отпускных. Теперь при определении их размера учитываются не только оклад и ежемесячные выплаты, но и квартальные и годовые премии сотрудников. Об этом сообщил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя», — приводит слова Сафонова радио Sputnik.

Кроме того, профессор уточнил, что нововведение распространяется только на отпускные выплаты и не затрагивает порядок расчета больничных, для которых действует отдельный механизм. По его словам, новшество не повлияет на статистические показатели оплаты труда, так как все легальные выплаты отражаются в базе данных социального фонда и учитываются в официальной отчетности.

