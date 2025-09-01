Зеленский: причастный к убийству экс-депутата Парубия дал показания

Зеленский заявил, что все правоохранители работают круглосуточно по делу Парубия
Зеленский заявил, что все правоохранители работают круглосуточно по делу Парубия Фото:
новость из сюжета
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия дал первые показания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что провел разговор с Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что в данный момент продолжаются оперативные следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего убийства, правоохранительные органы работают круглосуточно.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Подозреваемого задержали в Хмельницкой области спустя 36 часов после преступления. По данным СБУ и МВД, убийство было тщательно спланировано, говорил Зеленский. Ночью1 сентября главы МВД Украины Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отчитались о задержании подозреваемого в убийстве.

Ранее сообщалось, что смерть украинского политика, причастность которого к организации событий Майдана в 2014 году активно обсуждается, вызвала широкий резонанс среди экспертов и представителей политических кругов не только на Украине, но и за ее пределами. По оценке военного аналитика и экс-члена комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, убийство Парубия могло быть организовано структурами, аффилированными с президентом Владимиром Зеленским, с целью устранения политически «нелояльных» фигур накануне выборов.

