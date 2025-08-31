31 августа 2025
30 августа 2025

Директору департамента правительства ХМАО прочат отставку. Инсайд

Глава депмолодежи ХМАО Самохвалов теряет шансы на перезаключение контракта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инсайдеры оценивают шансы чиновника сохраниться как невысокие
Инсайдеры оценивают шансы чиновника сохраниться как невысокие Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Директору департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Якову Самохвалову прочат отставку. Он теряет шансы на перезаключение контракта, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.

«К эффективности Самохвалова и его департамента накопились вопросы. Сомневаюсь, что ему по истечении срока его трудового контракта предложат сохранить должность. Под угрозой отставки также два его зама», — отмечает инсайдер.

Самохвалов возглавляет депмолодежи с февраля 2023 года, до работы в правительстве он руководил фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». В кабмине он считается креатурой бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова.

В 2024 году губернатор ХМАО Руслан Кухарук продлил полномочия Самохвалова. Осенью контракт с ним был заключен еще на год, его срок истекает через несколько недель. Ответ департамента внутренней политики ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директору департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Якову Самохвалову прочат отставку. Он теряет шансы на перезаключение контракта, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона. «К эффективности Самохвалова и его департамента накопились вопросы. Сомневаюсь, что ему по истечении срока его трудового контракта предложат сохранить должность. Под угрозой отставки также два его зама», — отмечает инсайдер. Самохвалов возглавляет депмолодежи с февраля 2023 года, до работы в правительстве он руководил фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». В кабмине он считается креатурой бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова. В 2024 году губернатор ХМАО Руслан Кухарук продлил полномочия Самохвалова. Осенью контракт с ним был заключен еще на год, его срок истекает через несколько недель. Ответ департамента внутренней политики ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...