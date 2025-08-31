Директору департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Якову Самохвалову прочат отставку. Он теряет шансы на перезаключение контракта, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.
«К эффективности Самохвалова и его департамента накопились вопросы. Сомневаюсь, что ему по истечении срока его трудового контракта предложат сохранить должность. Под угрозой отставки также два его зама», — отмечает инсайдер.
Самохвалов возглавляет депмолодежи с февраля 2023 года, до работы в правительстве он руководил фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». В кабмине он считается креатурой бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова.
В 2024 году губернатор ХМАО Руслан Кухарук продлил полномочия Самохвалова. Осенью контракт с ним был заключен еще на год, его срок истекает через несколько недель. Ответ департамента внутренней политики ожидается.
